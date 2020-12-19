MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
19.12.2020 11:14
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Barış Pınarı' bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Barış Pınarı' bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.
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