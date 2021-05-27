MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 olmak üzere toplam 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.