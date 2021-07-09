MİLLİ Savunma Bakanlığı, 4'ü Barış Pınarı, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi. Huzur ve güvenliğin teminatı olan kahraman komandolarımız; 4'ü Barış Pınarı, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.