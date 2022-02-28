Kaplan' bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile 'Barış Pınarı' bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mücadelemiz sürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.