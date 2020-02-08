MSB: 5 PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/ YPG'li 5 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/ Nusaybin ve Şanlıurfa/ Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.