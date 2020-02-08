MSB: 5 PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Son Dakika

MSB: 5 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
7 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 5 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:09 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/ YPG'li 5 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/ Nusaybin ve Şanlıurfa/ Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.
Son Dakika İran'dan Türkiye açıklaması: Suriye ile krizin çözümü için arabuluculuk yapabiliriz Mağdur kadın avukat, sanık olarak gösterilince şok oldu Kendini yakan Adem Yarıcı'nın annesi konuştu: Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil