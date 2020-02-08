MSB: 5 PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 5 PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Son Dakika

MSB: 5 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 5 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

MSB: 5 PKK/YPG'li terörist teslim oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/ YPG'li 5 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/ Nusaybin ve Şanlıurfa/ Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.


Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:09 Kaynak: DHA
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