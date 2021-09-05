MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hale getirilirken Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.