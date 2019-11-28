Son Dakika Haberleri: MSB: 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndü
Son Dakika Güncel MSB: 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndü - Son Dakika

MSB: 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndü

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriye vatandaşının gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndüğünü bildirdi.

MSB: 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndü, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/ YPG'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriye vatandaşının gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndüğünü bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Suriyeli kardeşlerimizin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki evlerine dönüşleri devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptı."

MSB'nin paylaşımında Suriyeli vatandaşların Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki evlerine dönüşlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Cerablus, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tel Abyad Hastanesi'nde doğan bebeğe 'Barış' ismi verildi
7 milyonluk arabayla test sürücü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:09:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]