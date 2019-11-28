Son Dakika Haberleri: MSB: 593 Suriyeli Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptı
Son Dakika Güncel MSB: 593 Suriyeli Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptı - Son Dakika

MSB: 593 Suriyeli Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçan 593 Suriyelinin gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptığını açıkladı.

MSB: 593 Suriyeli Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin baskısından kaçan 593 Suriyelinin gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimizin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki evlerine dönüşleri devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptı" denildi.


Telabyad, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:15 Kaynak: DHA
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