MSB: "6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamı terhis...
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MSB: "6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamı terhis edilerek, güvenli bir şekilde memleketlerine gönderilmesi sağlandı"
MSB: "6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamı terhis edilerek, güvenli bir şekilde memleketlerine gönderilmesi sağlandı" - ANKARA Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:08 Kaynak: İHA
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