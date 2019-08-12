Son Dakika Haberleri: MSB: "6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa'da"
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MSB: "6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa'da"

1 saat önce

MSB: "Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Hareket Merkezinin kurulması çalışmaları başlamıştır.

MSB:
MSB: "Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Hareket Merkezinin kurulması çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda ön hazırlık maksadıyla 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaşmıştır."
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
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