Son Dakika Haberleri: Msb: 6'ncı ortak hava devriyesi gerçekleştirildi
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Msb: 6'ncı ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

9 dakika önce

SURİYE'de, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 6'ncı ortak hava devriyesi planlandığı şekilde gerçekleştirildi.

Msb: 6'ncı ortak hava devriyesi gerçekleştirildi, System.String[]

SURİYE'de, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 6'ncı ortak hava devriyesi planlandığı şekilde gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 6'ncı ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:35 Kaynak: DHA
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