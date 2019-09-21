Son Dakika Haberleri: Msb: 6'ncı ortak hava devriyesi gerçekleştirildi
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Msb: 6'ncı ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

1 saat önce

Suriye'de, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 6'ncı ortak hava devriyesi planlandığı şekilde gerçekleştirildi.

Msb: 6'ncı ortak hava devriyesi gerçekleştirildi, System.String[]

Suriye'de, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 6'ncı ortak hava devriyesi planlandığı şekilde gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 6'ncı ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.

ANKARA,


Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:45 Kaynak: DHA
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