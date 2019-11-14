Son Dakika Haberleri: MSB: "6. ortak kara devriyesi tamamlandı"
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MSB: "6. ortak kara devriyesi tamamlandı"

6 saat önce

MSB: "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 6. ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

MSB:

MSB: " Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 6. ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı."

(İHA)

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:15 Kaynak: İHA
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