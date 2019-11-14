MSB: "6. ortak kara devriyesi tamamlandı"
6 saat önce
MSB: "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 6. ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:15 Kaynak: İHA
MSB: " Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 6. ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı."
(İHA)
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