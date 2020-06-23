MSB:  6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB:  6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. Açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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GÖRÜNTÜLER DGS'YE GEÇİLDİ

Görüntü dökümü:  MSB'nin paylaştığı görüntüler

Haber:  ANKARA, -


Zap bölgesi, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB:  6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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