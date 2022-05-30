MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

30.05.2022 12:02
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.


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Pençe-Kilit bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi. MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: DHA

Milli, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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