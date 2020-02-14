MSB: 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, İdlib'de 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB: 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, İdlib'de 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" denildi.


İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:16 Kaynak: DHA
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