MSB: "7 adet antitank mayını imha edildi" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde 7 antitank mayını imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT), Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde yaptıkları mayın/EYP aramasında, 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi" ifadelerine yer verildi.

(İHA)