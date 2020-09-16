MSB: 7 numaralı gözlem noktasına saldıran bazı gruplar dağıtıldı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 7 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulunan sivil görünümlü bazı grupların alınan tedbirler sonrasında dağıtıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır" denildi.