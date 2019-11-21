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MSB: "7 PKK/YPG'li terörist Ayn El-Arap'da etkisiz hale getirilmiştir"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı teröristin, Aynularap kırsalında SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:42 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/ PKK'lı teröristin, Aynularap kırsalında SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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