Son Dakika Haberleri: MSB: "7 PKK/YPG'li terörist Ayn El-Arap'da etkisiz hale getirilmiştir"
Son Dakika Güncel MSB: '7 PKK/YPG'li terörist Ayn El-Arap'da etkisiz hale getirilmiştir' - Son Dakika

MSB: "7 PKK/YPG'li terörist Ayn El-Arap'da etkisiz hale getirilmiştir"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı teröristin, Aynularap kırsalında SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/ PKK'lı teröristin, Aynularap kırsalında SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:42 Kaynak: AA
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