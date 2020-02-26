MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan ve Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlenen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:07 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan ve Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlenen 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi" denildi.
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