MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan ve Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlenen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan ve Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlenen 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi" denildi.


Münbiç, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP Lideri Bahçeli'nin "Serok Ahmet'in PKK özlemi" sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi
MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı 4 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 00:23:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]