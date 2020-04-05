MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/ YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:50 Kaynak: DHA
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