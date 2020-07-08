Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter 'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 PKK/ YPG 'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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