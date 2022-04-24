Son dakika! MSB: "7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
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Son dakika! MSB: "7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

24.04.2022 10:59
Son dakika! MSB: "7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam eriyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi. - ANKARA

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MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! MSB: '7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! MSB: "7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
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