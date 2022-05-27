MSB: "7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
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MSB: "7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

27.05.2022 11:17
MSB: "7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

(Utku Şimşek/İHA)

MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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