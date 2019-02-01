Son Dakika Haberleri: Msb: 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, Sığınaklar İmha Edildi

Msb: 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, Sığınaklar İmha Edildi

29 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristlerce kullanılan 38 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depoların imha edildiğini açıkladı.

Msb: 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, Sığınaklar İmha Edildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristlerce kullanılan 38 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depoların imha edildiğini açıkladı. Ayrıca operasyonlarda 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. MSB'den yapılan açıklamaya göre; 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında icra edilen Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Bitlis ve Mardin'de yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlarda, en az 7 terörist etkisiz hale getirildiği, teröristler tarafından kullanılan 38 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depoların imha edildiği belirtildi.

Operasyonlarda; 14 piyade tüfeği, bir zagros keskin nişancı tüfeği, 5 bin 322 muhtelif hafif silah mühimmatı, 188 doçka uçaksavar mühimmatı, yedi RPG-7 roketi, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış üçer adet 120 ve 106 milimetrelik havan mühimmatı, bir 60 milimetrelik havan mühimmatı, sekiz el bombası, bir bomba atar mühimmatı, bir tank mühimmatı, iki top mühimmatı, 828,5 kilogram amonyum nitrat, 67 kilogram C-4 patlayıcı madde, üç el telsizi ele geçirildi ve dokuz el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi. Yapılan operasyonlarda iki asker ise yaralandı.

13 BİN 880 PAKET KAÇAK SİGARA VE 16 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde ise 13 bin 880 paket kaçak sigara ve 16 cep telefonu ele geçirildi.

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında; Fırat Kalkanı Harekatında TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz- Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı belirtildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmaların sürdüğü belirtildi. Afrin bölgesinde, 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında; 12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren göreve başlayan Yerel Kolluk Kuvvetleri faaliyetini sürdürdüğü bildirildi. Harekatın başlangıcından itibaren 4 bin 608 terörist etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "TSK ve ÖSO tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 299 mayın ve bin 687 el yapımı patlayıcı imha edildi. TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Münbiç'te şu ana kadar 10 Müşterek Birleşik Devriye faaliyeti icra edilmiştir" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:57 Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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