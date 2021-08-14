MSB: "8 helikopterimiz vatandaşlarımızın tahliyesini sürdürüyor" - Son Dakika

MSB: "8 helikopterimiz vatandaşlarımızın tahliyesini sürdürüyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "8 helikopterimiz devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak vatandaşlarımızın tahliyesini sürdürüyor" denildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "Bölgede bulunan 8 helikopterimiz devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak vatandaşlarımızın tahliyesini sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.