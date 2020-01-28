MSB: 8'inci Kolordu Komutanlığı, 150 depremzedeyi ağırlayacak - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından kentte barınma alanı haline getirilen 8'inci Kolordu Komutanlığı'na ait spor salonu ve binalarda, 150 depremzede ile 60 TSK mensubu ve ailelerinin ağırlanacağını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası TSK, depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ'da konuşlu bulunan 8'inci Kolordu Komutanlığımıza ait spor salonu ve uygun binalar askerlerimiz tarafından depremzedeler için barınma alanı haline getirildi. Barınma ve yemek ihtiyaçları için tedbirlerin alındığı spor salonu ve kolordu binalarında 150 depremzede vatandaşımız ile depremde evi zarar gören 60 TSK mensubumuz ve aileleri ağırlanacak" denildi.