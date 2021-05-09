MSB: "8 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

MSB: "8 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara'da 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara'da 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı teröristin gerçekleştirilen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık sosyal medya hesabından "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri ile hava harekatının görüntülerini paylaştı.

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