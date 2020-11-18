- MSB: "8 PKK/ YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde insansız hava araçları ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin, sızma amacıyla açtıkları tünel içerisinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca operasyona ait görüntüler de paylaşıldı.