Son Dakika › Güncel › MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz atışı yapan ve Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan toplam 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz atışı yapan ve Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan toplam 8 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:43 Kaynak: DHA
Son Dakika İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda Kovid-19 virüsü izole edildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti