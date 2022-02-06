MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika