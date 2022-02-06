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MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

06.02.2022 11:57
MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.


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Saldırı, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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