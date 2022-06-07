MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi

07.06.2022 16:52
MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.


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MSB: 'Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.' MSB: 'Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.' 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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