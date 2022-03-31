MSB: "81 ton ve 148 plaket yardım malzemesi Beyrut'a ulaştırıldı" - Son Dakika
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MSB: "81 ton ve 148 plaket yardım malzemesi Beyrut'a ulaştırıldı"

31.03.2022 20:53
MSB: "81 ton ve 148 plaket yardım malzemesi Beyrut'a ulaştırıldı"

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmek üzere hazırlanan 81 ton ve 148 palet yardım malzemesinin Beyrut'a ulaştırıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmek üzere hazırlanan 81 ton ve 148 palet yardım malzemesinin Beyrut'a ulaştırıldığını açıkladı.

Milli Savuma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından Lübnan Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmek üzere hazırlanan 81 ton ve 148 palet yardım malzemesi, TCG Yıldırım fırkateynimizin refakatinde TCG İskenderun gemimiz tarafından Beyrut'a ulaştırıldı. Karşılama töreninde; Beyrut Büyükelçimiz Ali Barış Ulusoy, Lübnan Genelkurmay Başkanı Temsilcisi Tümg. Elias Yusuf, Beyrut Askeri Ataşemiz Alb. Hüseyin Başaran ve yerel yetkililer yer aldı" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

MSB: 81 ton ve 148 plaket yardım malzemesi Beyrut'a ulaştırıldı
MSB: 81 ton ve 148 plaket yardım malzemesi Beyrut'a ulaştırıldı
MSB: 81 ton ve 148 plaket yardım malzemesi Beyrut'a ulaştırıldı
MSB: 81 ton ve 148 plaket yardım malzemesi Beyrut'a ulaştırıldı
MSB: 81 ton ve 148 plaket yardım malzemesi Beyrut'a ulaştırıldı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB: '81 ton ve 148 plaket yardım malzemesi Beyrut'a ulaştırıldı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: "81 ton ve 148 plaket yardım malzemesi Beyrut'a ulaştırıldı" - Son Dakika
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