Msb, 9 PKK'lı Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu - Son Dakika
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Msb, 9 PKK'lı Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu

18.06.2022 10:57

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 9 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Bakanlığın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

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MSB, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu MSB, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Msb, 9 PKK'lı Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu - Son Dakika

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