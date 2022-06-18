"Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Msb, 9 PKK'lı Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu - Son Dakika

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