MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8, Fırat Kalkanı bölgesine de taciz atışı yapan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8, Fırat Kalkanı bölgesine de taciz atışı yapan 1 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:37 Kaynak: DHA
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