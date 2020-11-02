MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde PKK/ YPG'li 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA,