MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
06.12.2020 16:56
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Görüntü dökümü: MSB'nin paylaşımı
Haber: ANKARA, -
Son Dakika Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Karagümrük, Ndao'nun golleriyle Çaykur Rizespor'u devirdi Denizin üstünde beliren gizemli cismi gören otel çalışanı: Aklıma UFO'lar geldi Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu 2'nci kattan düşen 3 yaşındaki Azra hayatını kaybetti Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı