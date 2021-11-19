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MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

19.11.2021 14:06
MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! 3'ü Pençe Kaplan bölgesinde, 2'si Barış Pınarı ve 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


Pençe Operasyonları, Zeytin Dalı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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