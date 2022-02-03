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MSB:  9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB:  9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

03.02.2022 09:57
MSB:  9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açıp, saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açıp, saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


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Saldırı, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB:  9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB:  9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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