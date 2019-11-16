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MSB: 988 EYP, 442 mayın etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 988 el yapımı patlayıcı ve 442 mayının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:13 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 988 el yapımı patlayıcı ve 442 mayının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 988 el yapımı patlayıcı ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi" denildi.
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