MSB: "(ABD askeri heyeti ile) Görüşmelere yarın Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde...
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MSB: "(ABD askeri heyeti ile) Görüşmelere yarın Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde devam edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:24 Kaynak: AA
MSB: "(ABD askeri heyeti ile) Görüşmelere yarın Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde devam edilecek."
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