Son Dakika Haberleri: MSB: ABD askeri heyeti Şanlıurfa'ya gidecek
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MSB: ABD askeri heyeti Şanlıurfa'ya gidecek

1 saat önce

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki askeri heyet, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretin ardından Şanlıurfa'ya gidecek.

MSB: ABD askeri heyeti Şanlıurfa'ya gidecek, System.String[]
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki askeri heyet, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretin ardından Şanlıurfa'ya gidecek.
Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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