MSB: ABD askeri heyeti Şanlıurfa'ya gidecek
1 saat önce
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki askeri heyet, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretin ardından Şanlıurfa'ya gidecek.
ABD Avrupa
Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki askeri heyet, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretin ardından Şanlıurfa
'ya gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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