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MSB: "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler...

1 saat önce

MSB: "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W. Bergeson Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında Genelkurmay Karargahına bir ziyaret gerçekleştirecek.

MSB:

MSB: "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W. Bergeson Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında Genelkurmay Karargahına bir ziyaret gerçekleştirecek." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Avrupa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:01 Kaynak: İHA
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