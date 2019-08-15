MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti,...
1 saat önce
MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretinden sonra harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordinelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya intikal edecek".
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
MSB: "ABD Avrupa
Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretinden sonra harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordinelerde bulunmak üzere Şanlıurfa
'ya intikal edecek". - ANKARA
Numan Kurtulmuş seçimin röntgenini çekti: Cuma cemaatinden oy kaybettik Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var Bayramın ardından piyasalar açıldı! İşte dolarda son durum Japonya'da beklenen fırtına hayatı felç etti! 600 bin kişi tahliye edilecek