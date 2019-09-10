MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler...
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MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W. Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki temaslarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:29 Kaynak: İHA
MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W. Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki temaslarını tamamladı." - ANKARA
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