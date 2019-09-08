Son Dakika Haberleri: Msb: abd ile kara devriyesi başladı
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Msb: abd ile kara devriyesi başladı

46 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesine başladığını açıkladı.

Msb: abd ile kara devriyesi başladı, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesine başladığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
" Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı."


Amerika Birleşik Devletleri, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:53 Kaynak: DHA
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