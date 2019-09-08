Msb: abd ile kara devriyesi başladı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesine başladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:53 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesine başladığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
" Suriye
'nin kuzeyinde, Fırat
'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale
güneyinde, Suriye tarafında başladı."
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