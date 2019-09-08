Son Dakika Haberleri: Msb: abd ile kara devriyesi başladı (2)
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Msb: abd ile kara devriyesi başladı (2)

48 dakika önce

PLANLANDIĞI ŞEKİLDE İCRA EDİLDİMilli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde başlayan ilk müşterek kara devriyesinin planlandığı şekilde icra edildiğini açıkladı.

Msb: abd ile kara devriyesi başladı (2), System.String[]

PLANLANDIĞI ŞEKİLDE İCRA EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde başlayan ilk müşterek kara devriyesinin planlandığı şekilde icra edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi" denildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:12 Kaynak: DHA
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