Msb: abd ile kara devriyesi başladı (2)

PLANLANDIĞI ŞEKİLDE İCRA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde başlayan ilk müşterek kara devriyesinin planlandığı şekilde icra edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi" denildi.

ANKARA

