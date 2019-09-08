Msb: abd ile kara devriyesi başladı (2)
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PLANLANDIĞI ŞEKİLDE İCRA EDİLDİMilli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde başlayan ilk müşterek kara devriyesinin planlandığı şekilde icra edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:13 Kaynak: DHA
PLANLANDIĞI ŞEKİLDE İCRA EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde başlayan ilk müşterek kara devriyesinin planlandığı şekilde icra edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi" denildi.
ANKARA
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