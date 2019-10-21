Son Dakika Haberleri: MSB: "ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00'den...
Son Dakika Güncel MSB: 'ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00'den...

MSB: "ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00'den...

11 dakika önce

MSB: "ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00'den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir.

MSB:

MSB: "ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/ YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00'den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir."

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:00 Kaynak: AA
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